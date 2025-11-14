Napoli blindata per l’arrivo di Giorgia Meloni, la Premier tira la volata a Cirielli

PUBBLICITÀ

In occasione della partecipazione del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ad un evento politico in programma domani, venerdì 14 novembre, al “Palapartenope” di Napoli, il Comune ha predisposto un particolare dispositivo di circolazione in alcune strade della Municipalità 10.

In dettaglio: vengono sospesi, dalle 00.00 di venerdì 14 novembre e fino a cessate esigenze, gli stalli di sosta a pagamento, la sosta per i motocicli, la sosta per il carico/scarico merci, la sosta riservati ai taxi e qualsiasi altra tipologia di sosta autorizzata in: via Barbagallo, su ambo i lati; via Labriola, su ambo i lati; viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano, su ambo i lati; via Terracina, su ambo i lati.

È istituito, sempre dalle ore 00.00 di venerdì 14 novembre e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta e di fermata nei tratti stradali precedentemente indicati.

Dalle 13 di domani e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli di emergenza, di soccorso, delle Forze dell’Ordine e degli autorizzati, in: via Barbagallo; via Labriola; viale Giochi del Mediterraneo, dall’incrocio con via Labriola fino all’incrocio con via Nuova Agnano.

Sempre dalla 13 di domani e fino a cessate esigenze, sono sospese le fermate bus Anm di via Barbagallo, via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo. Infine, dalle 08.00 di domani e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta nell’area di parcheggio di via Barbagallo n.42, eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine impiegati nel servizio di Ordine Pubblico.