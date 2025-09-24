Napoli, c’è lesione per Buongiorno: quante gare salterà il difensore

PUBBLICITÀ

rutte notizie per il Napoli e per mister Antonio Conte: Alessandro Buongiorno è stato costretto ad abbandonare il campo durante la gara di lunedì sera contro il Pisa, a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore, classe 1999, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo.

A comunicarlo è stata la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

I tempi di recupero

La lesione di basso grado non dovrebbe comportare uno stop particolarmente lungo, ma sarà lo staff medico azzurro a valutare giorno per giorno l’evoluzione del quadro clinico. Buongiorno aveva già lamentato problemi fisici in passato e lo staff tecnico punta a un recupero pieno e senza forzature.

L’obiettivo del Napoli è riavere il centrale azzurro per gli impegni chiave di ottobre, quando il calendario si farà più fitto.