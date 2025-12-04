A Napoli nasce un nuovo centro per rieducare gli uomini responsabili di maltrattamenti

PUBBLICITÀ

Aumentano i casi di femminicidio e di violenza sulle donne. Sono infatti oltre 70 le donne uccise in Italia nel 2025, numeri che sono stati raccolti dall’associazione “Non una di Meno”. Le varie iniziative non bastano per placare questo fenomeno. Bisogna quindi affrontare il problema dal punto di vista sia delle vittime che dei responsabili, e partire dall’origine delle problematiche. In questa direzione si muove il Consiglio comunale di Napoli che ha approvato il via libera per il finanziamento, di 100mila euro di fondi regionali, per l’istituzione di un Centro per Uomini Autori di Violenza. Il progetto rappresenta una svolta, nell’obiettivo di abilitare dei percorsi di recupero e di rieducazione per i maschi colpevoli di violenza.

UN CENTRO ANTI-VIOLENZA DIFFERENTE

Il CUAV parte dalla radice, non si vuole dare rifugio a chi la violenza la subisce, ma a chi invece è autore di questi episodi. L’attivazione del centro costituisce un intervento innovativo e strategico, uno degli obiettivi principali risiede nell’affrontare il problema dall’interno, per fermare la crescita esponenziale del fenomeno. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche sociali volte alla tutela della comunità e risulterebbe curato dal Servizio Programmazione sociale ed Emergenze sociali, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e con il contributo delle operatrici e degli operatori coinvolti.

ALTRI CENTRI ATTIVI A NAPOLI

Nell’attesa che il progetto prendi forma, il Comune di Napoli mette a disposizione altri sei centri anti-violenza attivi sul territorio in diverse Municipalità, su cui far riferimento. Luoghi di accoglienza completamente gratuiti che rispettano l’anonimato della vittima, nei quali tutte le donne possono rivolgersi per trovare aiuto, ascolto e supporto. Ci si può riferire a queste strutture a prescindere dall’indirizzo di residenza.

CAV Centrale : Via Concezione a Montecalvario,26

CAV Materdei : Via S.Agostino degli Scalzi-Salita San Raffaele , 61

CAV Fuorigrotta: Via Acate, 65

CAV VOMERO: Via Morghen, 84

CAV PONTICELLI : Via Hemingway,102

CAV DREAM TEAM DONNE IN RETE SCAMPIA : Via Galileo Galilei,5