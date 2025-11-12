PUBBLICITÀ
Napoli, che sfortuna: infortunio anche per Anguissa: i tempi di recupero

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Allarme in casa Napoli per l’ennesimo problema muscolare. Questa volta è toccato a André-Frank Zambo Anguissa: centrocampista camerunense – che pochi giorni fa aveva ricevuto il premio MVP del mese di ottobre in Serie A – si è fatto male durante gli allenamenti con la sua nazionale  in vista delle qualificazioni ai Mondiali. L’infortunio rischia di tenerlo fuori anche per la partita contro l’Atalanta, primo impegno dopo la sosta per nazionali. Anche se lo stop potrebbe essere più lungo se venissero confermate le prime voci che arrivano dall’Africa e fanno riferimento ad un possibile stiramento.

Saranno accertamenti nelle prossime ore a chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’incertezza grava sul centrocampo azzurro, che dovrà fare a meno del suo motore in un momento decisivo della stagione.

