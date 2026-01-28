Napoli-Chelsea inizia male, feriti due tifosi inglesi

PUBBLICITÀ

Il Chelsea ha confermato attraverso i propri canali social il ferimento di due tifosi inglesi a Napoli nella notte precedente il match di Champions League. I due sostenitori sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione: le lesioni riportate sono state definite non gravi.

Il club londinese ha fatto sapere di essere in costante contatto con le autorità locali e ha colto l’occasione per invitare gli altri tifosi presenti in città alla massima prudenza, ribadendo l’importanza di attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite prima della partita.

La nota ufficiale del Chelsea

In un comunicato diffuso nelle scorse ore, il club inglese ha dichiarato:

“La società è a conoscenza di un episodio avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale con ferite non gravi. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita”.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza in occasione delle grandi partite europee, soprattutto nelle ore che precedono il fischio d’inizio, quando la presenza di tifoserie straniere è più concentrata nelle aree centrali della città.