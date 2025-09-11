Napoli, chi scenderà in campo con Fiorentina e City? Conte tra dubbi e certezze

PUBBLICITÀ

Castel Volturno si prepara a ospitare l’allenamento del Napoli oggi pomeriggio alle 14, momento cruciale per Luciano Conte che deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista delle due importanti gare contro Fiorentina e Manchester.

La notizia più rilevante riguarda l’assenza certa di Rrahmani, che sarà indisponibile sia a Firenze sia per la sfida di Champions League contro il Manchester United. Di conseguenza, è quasi certo l’esordio dal primo minuto per Beukema in difesa.

Il ballottaggio principale riguarda il partner di Beukema: potrebbe essere Juan Jesus o Buongiorno, reduce da qualche minuto giocato con il Cagliari e ora completamente recuperato dopo un’operazione che lo ha tenuto fuori per mesi. La decisione di rischiarlo in entrambe le partite oppure di preservarlo sarà presa da Conte in base alle condizioni fisiche e alla gestione della rosa.

Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere la coppia Beukema-Jesus a scendere in campo a Firenze, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, mentre Olivera dovrebbe essere schierato a Manchester. La profondità della rosa permette una gestione attenta e l’alternanza dei giocatori, in modo da mantenere freschezza e competitività.

Un pensiero speciale va a Spinazzola, che lo scorso anno segnò al Franchi nel primo Napoli senza Kvara, schierato come ala offensiva. Intanto Anguissa è tornato ad allenarsi oggi e dovrebbe essere disponibile a breve.

In attacco, Conte mantiene aperto il ballottaggio nel modulo 4-1-4-1 tra Lucca e Hojlund. Il giovane danese è al suo secondo allenamento con il gruppo e probabilmente partirà dalla panchina a Firenze, con Lucca titolare, mentre per la gara di Manchester si valuteranno le condizioni di entrambi.

La sfida con la Fiorentina e quella in Champions contro il Manchester United rappresentano appuntamenti chiave per il Napoli, che punta a confermare il suo valore sia in campionato che in Europa.