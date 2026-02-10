Napoli-Como, decisione a sorpresa di Conte su Buongiorno

PUBBLICITÀ

Antonio Conte ha sciolto le riserve in vista della gara di Coppa Italia tra Napoli e Como, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Tra le decisioni più significative del tecnico azzurro c’è quella che riguarda Alessandro Buongiorno, destinato a partire dalla panchina.

A svelare la scelta dell’allenatore è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come il difensore stia attraversando un momento non semplice. I due errori commessi contro il Genoa hanno lasciato il segno, soprattutto dal punto di vista mentale: Buongiorno era apparso visibilmente provato, uscendo dal campo quasi in lacrime.

Per la sfida di questa sera, Conte ha deciso dunque di concedergli un turno di riposo, ha prevalso questa linea rispetto a quello che voleva l’ex Toro subito in campo per mettersi alle spalle il pomeriggio horror del Marassi. Al suo posto, in difesa, giocherà Sam Beukema, che completerà il reparto insieme a Amir Rrahmani e Juan Jesus.

Nonostante l’esclusione dall’undici iniziale, Buongiorno ha voluto lanciare un messaggio chiaro sui social. In una storia Instagram pubblicata ieri pomeriggio, il centrale azzurro ha scritto: «Pe’ sta maglia, nun se molla!», accompagnando il messaggio con una foto di un’esultanza di squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore tornerà titolare domenica contro la Roma, quando Juan Jesus sarà assente per squalifica. Buongiorno è già concentrato sull’obiettivo di riscattarsi e cancellare in fretta l’incidente di Genova, considerato solo un passaggio a vuoto nel suo percorso in maglia azzurra.

