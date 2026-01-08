Napoli con il fiato sospeso per Neres: le novità in vista dell’Inter

PUBBLICITÀ

Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Verona, il Napoli ha già spostato l’attenzione sulla supersfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, in programma alle 20.45. Ma a tenere banco a Castel Volturno sono soprattutto le condizioni di David Neres, la cui presenza resta in forte dubbio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, le prossime 48 ore saranno determinanti per stabilire se l’esterno brasiliano potrà rientrare tra i convocati di Antonio Conte. Neres è fermo dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel match contro la Lazio, infortunio che lo ha già costretto a saltare la gara contro l’Hellas Verona.

L’ex Benfica e Ajax ha continuato a sottoporsi a terapie nel centro sportivo di Castel Volturno, seguendo un programma personalizzato di recupero. Tuttavia, intorno al suo possibile impiego contro l’Inter regna ancora la massima prudenza: lo staff medico e tecnico non vuole correre rischi, considerata l’importanza del giocatore e la delicatezza dell’infortunio.

La giornata di domani potrebbe rappresentare uno snodo cruciale. Solo allora si capirà se Neres potrà essere almeno aggregato al gruppo per la trasferta di Milano o se sarà necessario rinviare il rientro, rimandando il suo ritorno in campo alle prossime settimane.