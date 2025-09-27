PUBBLICITÀ

Emergenza totale nella difesa azzurra in vista del big match contro il Milan. Altri due indisponibili, infatti, si aggiungono alla lista dei giocatori che salteranno il big match contro i rossoneri.

Oltre Buongiorno e Rrahmani, la cui assenza era già stata annunciata da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa odierna, non prenderanno parte alla partita Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, come riferito dalla redazione di Sky Sport.

Napoli con la difesa a pezzi in vista del Milan, altre due assenze oltre Buongiorno e Rrahmani

Prende quota dunque l’esordio dal primo minuto sulla sinistra del nuovo acquisto Miguel Gutierrez. L’ex Girona dovrebbe completerare il reparto difensivo composta da Di Lorenzo a destra e dalla coppia centrale Beukema-Juan Jesus, con Meret confermato tra i pali. Nessun cambio invece a centrocampo e in attacco con i ‘Fab Four’ Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne; Politano a destra e Hojlund centravanti.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.