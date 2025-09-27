PUBBLICITÀ
Napoli con la difesa a pezzi in vista del Milan, altre due assenze oltre Buongiorno e Rrahmani

Di Nicola Avolio
Emergenza totale nella difesa azzurra in vista del big match contro il Milan. Altri due indisponibili, infatti, si aggiungono alla lista dei giocatori che salteranno il big match contro i rossoneri.

Oltre Buongiorno e Rrahmani, la cui assenza era già stata annunciata da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa odierna, non prenderanno parte alla partita Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, come riferito dalla redazione di Sky Sport.

Prende quota dunque l’esordio dal primo minuto sulla sinistra del nuovo acquisto Miguel Gutierrez. L’ex Girona dovrebbe completerare il reparto difensivo composta da Di Lorenzo a destra e dalla coppia centrale Beukema-Juan Jesus, con Meret confermato tra i pali. Nessun cambio invece a centrocampo e in attacco con i ‘Fab Four’ Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne; Politano a destra e Hojlund centravanti.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Conte guarda al Milan e annuncia due assenze: “Rrahmani e Buongiorno out, ci giocheremo la partita”

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

