Napoli con tre punti in più e Inter con due in meno, senza errori arbitrali gli azzurri in piena lotta Scudetto

Diversi verdetti importanti nella 32esima giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera con Fiorentina-Lazio delle 20:45. L’Inter capolista trionfa al Sinigaglia portandosi a +9 dalla seconda, il Napoli, che invece si arena sull’1-1 al Tardini di Parma. Il Milan crolla a San Siro contro un’ostica e spensierata Udinese, 0-3 il punteggio finale. Nella bagarre per il quarto posto, importante la vittoria di misura della Juventus in casa dell’Atalanta, così come il 3-0 della Roma ai danni del Pisa.
Gli ultimi risultati ridefiniscono anche la classifica senza errori arbitrali di Superscommesse.it, che mostra la classifica del massimo campionato priva degli errori arbitrali. Secondo la speciale classifica, l’Inter mantiene il suo primato con 73 punti, invece dei 75 reali. Il Napoli, però, sarebbe molto più vicino ai nerazzurri, al secondo posto con soli 4 punti di distacco. Al terzo posto la Juventus a quota 66 punti, inseguita dal Milan con un solo punto in meno. Roma e Como occupano rispettivamente quinto e sesto posto con 59 punti per i capitolini e 58 per i lagunari.
Chiudono nelle ultime tre posizioni, scivolando quindi in Serie B, Lecce, Pisa e Verona: la squadra di Di Francesco sarebbe virtualmente a 25 punti, i toscani a quota 19 punti, mentre l’Hellas Verona con 17.
La classifica di Serie A senza errori arbitrali alla 32esima giornata
Di seguito la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 32esima giornata di Serie A. (Si ricorda che non c’è immediata correlazione tra gli episodi a favore/contro e il saldo punti):
- Inter (Punti virtuali 73 – Punti reali 75)
- Napoli (Punti virtuali 69 – Punti reali 66)
- Juventus (Punti virtuali 66 – Punti reali 60)
- Milan (Punti virtuali 65 – Punti reali 63)
- Roma (Punti virtuali 59 – Punti reali 57)
- Como (Punti virtuali 58 – Punti reali 58)
- Bologna (Punti virtuali 49 – Punti reali 47)
- Atalanta (Punti virtuali 48 – Punti reali 53)
- Lazio* (Punti virtuali 46 – Punti reali 46)
- Udinese (Punti virtuali 43 – Punti reali 43)
- Sassuolo (Punti virtuali 41 – Punti reali 42)
- Torino (Punti virtuali 38 – Punti reali 39)
- Parma (Punti virtuali 35 – Punti reali 35)
- Genoa (Punti virtuali 34 – Punti reali 36)
- Cagliari (Punti virtuali 33 – Punti reali 33)
- Cremonese (Punti virtuali 29 – Punti reali 27)
- Fiorentina* (Punti virtuali 29 – Punti reali 32)
- Lecce (Punti virtuali 25 – Punti reali 27)
- Pisa (Punti virtuali 19 – Punti reali 18)
- Verona (Punti virtuali 17 – Punti reali 18)
- Fiorentina-Lazio si giocherà questa sera alle 20:45