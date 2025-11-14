Napoli, confermata la mazzata: quante partite salterà Anguissa

Per il Napoli si apre un vero fronte d’emergenza a centrocampo. L’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa è più serio del previsto e, in attesa del mercato di gennaio, Antonio Conte dovrà arrangiarsi con le soluzioni interne. La Gazzetta dello Sport parla di uno stop che rischia di diventare una sentenza per l’intera prima parte di stagione.
Secondo il quotidiano, i tempi di recupero stimati sono di dieci settimane, nella migliore delle ipotesi. Ma la prospettiva più concreta parla di quasi tre mesi lontano dal campo. Un’assenza pesantissima che costringerà il camerunense a rinunciare alla Coppa d’Africa e a un lungo tratto di stagione in maglia azzurra.
Se i conti verranno confermati, Anguissa salterà 18-20 partite, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Un vuoto non semplice da colmare per Conte, che perde uno dei suoi punti di riferimento sia nella fase difensiva che in quella di costruzione.
Il centrocampista seguirà il percorso di recupero lontano dal campo, tra casa e tribuna. Per il Napoli, invece, inizia una lunga corsa contro il tempo in un reparto già ridotto all’osso.