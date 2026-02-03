PUBBLICITÀ
Napoli, Conte ha 3 motivi per sorridere e spera nel rientro del suo jolly

Luciano Mottola
A Castel Volturno si riaccendono i motori. Oggi il Napoli di Antonio Conte riprende gli allenamenti dopo il tour de force di gennaio, un mese vissuto come una salita senza tornanti, tra impegni ravvicinati e assenze pesanti. Adesso, finalmente, torna la settimana tipo. E con lei, un filo di normalità che profuma di ripartenza.

Le notizie che arrivano dall’infermeria sono incoraggianti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiornol, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi sarebbero pronti a rientrare in gruppo con Matteo Politano che farà di tutto per essere, al pari dei 3 compagni di squadra, già disponibile per la trasferta di Genova.

Il rientro più atteso, però, è senza dubbio quello di Amir Rrahmani. Non è solo una questione di leadership o di esperienza, ma di numeri che parlano chiaro come una sentenza. Con il difensore kosovaro in campo, il Napoli ha disputato 14 partite subendo appena 11 gol, una media di 0,57 reti a gara. Senza di lui, invece, gli azzurri hanno incassato 26 gol in 15 partite, con la media che schizza a 1,73. Un’altra squadra, praticamente. Non è un caso se il Napoli subisce almeno un gol da quattro partite consecutive, proprio da quando Rrahmani si è fermato.

