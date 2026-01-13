Napoli, Conte rivede la luce: 3 big finalmente pronti al rientro

PUBBLICITÀ

Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli di Antonio Conte. Da Sky Sport giungono aggiornamenti positivi sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour, i due centrocampisti pronti a tornare gradualmente a disposizione della squadra dopo settimane di stop.

Per Anguissa il momento del rientro è ormai vicino. Il centrocampista camerunese, fermo dallo scorso 11 novembre per una lesione di alto grado al bicipite femorale, ha già saltato 13 partite e rappresenta una delle assenze più pesanti di questa fase della stagione. Secondo quanto filtra, il suo ritorno in campo potrebbe avvenire nei prossimi giorni, con un reinserimento progressivo nei meccanismi della squadra.

Buone notizie anche per Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese è ormai vicino a smaltire completamente il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal gruppo e potrebbe essere aggregato alla squadra poco dopo Anguissa. Un recupero importante per allargare le rotazioni in mezzo al campo in un momento cruciale della stagione.

Non solo centrocampo: anche David Neres è praticamente pronto. L’esterno offensivo dovrebbe tornare a disposizione sabato contro il Sassuolo, mentre resta difficile una sua convocazione per la sfida di domani al Maradona contro il Parma.

Per Conte si tratta di segnali fondamentali: il rientro di Anguissa e Gilmour, unito al recupero di Neres, permetterà al Napoli di ritrovare profondità nella rosa e maggiore equilibrio in una fase in cui gli impegni restano serrati e ogni scelta può fare la differenza.

