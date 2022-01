Napoli, crescono le offerte di lavoro grazie agli annunci online

Sono in crescita le offerte di lavoro a Napoli, anche grazie alla Rete che favorisce – con la pubblicazione di annunci online – l’incontro tra la domanda e l’offerta. Un esempio importante in tal senso è quello che proviene da un aggregatore online chiamato AnnunciLavoro360, che riunisce in una sola pagina tutti gli annunci di lavoro a Napoli e provincia. Questo vuol dire che chi è alla ricerca di un nuovo impiego non sarà più costretto a consultare chissà quanti siti per essere certo di conoscere tutte le offerte attive: sarà sufficiente navigare su AnnunciLavoro360 per scoprire quali sono le posizioni aperte. Ma il risparmio di tempo è ancora più significativo, perché volendo si può anche decidere di ricevere direttamente via mail le inserzioni più recenti.

Offerte di lavoro a Napoli: le proposte più interessanti

Grazie al tasto Crea La Tua Lista su AnnunciLavoro360, chiunque ha l’opportunità di ricevere degli aggiornamenti tempestivi per tutte le offerte di lavoro che vengono pubblicate in Rete e che riguardano Napoli. Per esempio, in questo periodo sono richiesti analisti sviluppatori e programmatori Java, con ICT World che propone un inserimento immediato vista la necessità di ampliare il proprio organico. Ai candidati vengono richieste la capacità di lavorare in gruppo, ma anche flessibilità nell’apprendimento autonomo e una spiccata attitudine per il problem solving. Non è necessaria una precedente esperienza, anche se ovviamente tale caratteristica rappresenta un requisito preferenziale.

Consulenti commerciali e informatori farmaceutici

Sono davvero tante le posizioni aperte nel capoluogo partenopeo, come è possibile scoprire proprio grazie ad AnnunciLavoro360: per esempio, si ricercano consulenti commerciali di età compresa fra i 25 e i 60 anni. Richiesta esperienza nel settore della vendita, è previsto un corso retribuito teorico e pratico. I requisiti per avere più probabilità di essere selezionati sono buone capacità comunicative, passione per il lavoro e doti relazionali. Il sistema di provvigioni è in linea con le effettive capacità personali, mentre non mancano bonus e incentivi. Una nota azienda del settore farmaceutico, inoltre, ricerca un agente informatore che andrà a integrare la sua rete commerciale. È richiesta esperienza, anche tramite contatti con cliniche, lavoratori e strutture mediche. Motivazione ed entusiasmo sono considerate altre doti fondamentali per ricoprire questo ruolo.

Le posizioni aperte per gli agenti di vendita

A Napoli, molte posizioni sono aperte per gli agenti di vendita. Per esempio, si ricercano agenti Edison Energia che dovranno lavorare per Easy Line Telecomunicazioni, realtà consolidata che da tempo collabora con Edison. Inoltre, sono disponibili lavori per agenti che abbiano un’esperienza anche minima in ambito energetico, e viene assicurato un pagamento settimanale.

I segnalatori cessione del quinto

Nel vasto mondo di offerte di lavoro sul capoluogo partenopeo che è possibile scoprire grazie ad AnnunciLavoro360 ci sono anche quelle per i segnalatori cessione del quinto, per i procacciatori e per i consulenti. Viene garantito un rimborso spese di 500 euro a cui si sommano le provvigioni, ma è indispensabile avere già esperienza nel settore. Anche 4YouBroker accoglie nuovi candidati, essendo intenzionata a espandersi sul territorio e in tutta la Campania: per questo cerca intermediari assicurativi che siano iscritti alle sez. E del Registro Unico Intermediari.

Le migliori offerte di lavoro per i più giovani

Anche i più giovani hanno l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro: per esempio grazie a Style Animation, una realtà che è impegnata nel settore degli eventi e dell’animazione turistica. Questa azienda collabora a livello commerciale non solo con villaggi, ma anche con altre strutture ricettive come hotel wellness e hotel club distribuiti in tutta Italia. Si cercano, inoltre, cinque giovani indipendenti e dinamici, disponibili a lavorare part time, per una multinazionale che sta avviando nuovi progetti negli ambiti della cosmetica, dello sport e della nutrizione. Infine, ragazzi e ragazze potrebbero anche impegnarsi come cartomanti da casa, offrendo un servizio di consulto al telefono con la mediazione di un rinomato centro di cartomanzia online. Per svolgere questo lavoro è necessario avere una completa padronanza della lingua italiana, essere seri e appassionati al tempo stesso, essere in grado di leggere le carte e avere una forte predisposizione all’ascolto delle persone.