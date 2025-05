Napoli – De Bruyne, countdown per l’ufficialità: i suoi agenti sono in città

PUBBLICITÀ

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa che sta portando Kevin De Bruyne al Napoli.

“C’è un aggiornamento sulla trattativa tra SSC Napoli e De Bruyne. Gli avvocati di De Bruyne in questo momento sono a Napoli per trattare i dettagli del contratto con il Napoli. Si stanno limando gli ultimi dettagli per completare l’operazione. Ora attendiamo questi passaggi. Saranno tre gli anni di contratto di De Bruyne al Napoli”. Queste le parole di Romano.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ