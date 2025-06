Napoli, De Laurentiis fa impazzire i tifosi: “Faremo tanti acquisti”

PUBBLICITÀ

Nel corso della presentazione del ritiro di Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha parlato della campagna acquisti del Napoli per la stagione calcistica 2025/2026.

“La trattativa De Bruyne? È nata tre mesi fa, parliamo delle solite cose? È un fuoriclasse con una certa anagraficità, un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata per affrontare quattro competizioni, campionato, coppa Italia, Supercoppa e Champions League – ha dichiarato il patron del Napoli – E’ matematico, ci saranno parecchie aggiunte, a noi piace lavorare bene e non lasciare nulla al caso. Non vi sareste mai aspettati fossimo stati così veloci nell’assicurarci una continuity, state sereni”.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ