Napoli, Di Lorenzo si opera: intervento necessario per risolvere un vecchio problema

Alla fine Giovanni Di Lorenzo ha deciso di operarsi ugualmente. La decisione di affidarsi alla chirurgia però non è legata all’infortunio che lo ha visto uscire dal campo in lacrime nel corso del primo tempo di Napoli-Fiorentina. Il capitano, dovendo restare ai box per la distorsione al ginocchio, ha deciso di risolvere definitivamente un problema al piede sinistro che da tempo ne limitava le prestazioni.
Il Napoli, a tal riguardo, ha diramato una nota, facendo sapere che in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio alginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.
Anche lo stesso Di Lorenzo ci ha tenuto a ringrazione i tifosi per la vicinanza dimostratagli immediatamente dopo l’infortunio e chiarendo anche i motivi per i quali ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico, con tempi di recupero di gran lunga inferiori rispetto a quello ipotizzato all’indomani di Napoli-Fiorentina.Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni.
Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto.
Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose.
La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede.
Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili.
Il vostro capitano!