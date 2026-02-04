Napoli, Di Lorenzo si opera: intervento necessario per risolvere un vecchio problema

Anche lo stesso Di Lorenzo ci ha tenuto a ringrazione i tifosi per la vicinanza dimostratagli immediatamente dopo l’infortunio e chiarendo anche i motivi per i quali ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico, con tempi di recupero di gran lunga inferiori rispetto a quello ipotizzato all’indomani di Napoli-Fiorentina.

Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni.

Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto.

Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose.

La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede.

Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili.

Il vostro capitano!