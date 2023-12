Napoli, Durigon e Nappi (Lega): auguri di buon lavoro alla consigliera Mariarosaria Marino

PUBBLICITÀ

“Con l’ingresso di Mariarosaria Marino, la Lega in Campania e a Napoli continua a crescere e ad arricchirsi nel segno di un progetto di prossimità e attenzione massima per il territorio. Alla consigliera della VIII Municipalità di Napoli l’augurio di buon lavoro, certi che rappresenterà un ulteriore valore aggiunto al servizio della collettività”. Così in una nota congiunta, Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega in Campania, e Severino Nappi, coordinatore cittadino del partito a Napoli. “Entrare a far parte della Lega mi inorgoglisce e mi spinge ad impegnarmi ancora di più per il territorio ed i cittadini. Ringrazio il coordinatore regionale Durigon e il coordinatore cittadino Nappi per l’opportunità di crescita che mi è stata offerta”, ha dichiarato la neo consigliera della Lega, Marino.