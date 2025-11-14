Napoli e Atalanta, l’affare a gennaio che può cancellare i malumori di Lang e Lookman

PUBBLICITÀ

Sono ore frenetiche in casa Napoli, non solo per il gelo tra Antonio Conte e la squadra, ma anche per il mercato. A gennaio potrebbe esserci una piccola rivoluzione che coinvolgerebbe in particolare il reparto offensivo degli azzurri, nelle ultime partite a secco di gol ma anche di occasioni create. A farne le spese potrebbe essere quello che doveva essere l’arma in più del Napoli, la freccia sulla fascia sinistra che avrebbe dovuto far dimenticare Kvara e che invece, almeno fino ad ora, ha trovato pochissimo spazio: stiamo parlando di Noa Lang. L’ala sinistra olandese “non si è preso” nè tatticamente nè umanamente con mister Conte, il quale spesso gli ha preferito Spinazzola alto a sinistra, Neres o Elmas.

I malumori di Lang sono oramai noti, venuti fuori in due interviste nelle quali ha detto di non aver visto il pallone nei 28 giorni di ritiro e di aver parlato con Conte pochissime volte. Insomma i rapporti tra i due sono ai minimi termini ed è per questo che il Napoli starebbe pensando di cederlo a gennaio. Ma dove? Un’opzione possibile sarebbe quella di Bergamo, dove c’è un altro scontento Ademola Lookman. Il Napoli, sfruttando il doppio malcontento, quello del suo giocatore e del nigeriano, starebbe pensando di tornare a gennaio all’assalto dell’esterno.

Se l’affare si farà è presto a dirlo, anche perché a Bergamo si è insediato solo da qualche giorno il neo allenatore Raffaele Palladino, arrivato al posto dell’esonerato Juric. Il tecnico di Mugnano bada molto all’aspetto mentale o motivazionale, non vuole gente scontenta in squadra e per questo parlerà con tutti i suoi giocatori per capire chi davvero vuole restare e chi no. Lookman è uno di questi. A Palladino non spiacerebbe avere in rosa Lang come possibile sostituto visto che lo aveva fatto seguire sia quando siedeva sulla panchina della Fiorentina.

L’eventuale arrivo di Lookman ed il ritorno di Lukaku tra i disponibili metterebbe alla porta anche Lucca, anche lui poco integrato nell’assetto tattico azzurro.

Scherzo del destino vuole che la prossima partita di campionato sarà proprio tra Napoli ed Atalanta. Chissà che non sia l’occasione giusta per i due club di entrare nel vivo della trattativa che accontenterebbe tutti: Conte avrebbe un giocatore finalmente capare di non far rimpiangere Kvara sia per prestazioni che per gol, e Palladino avrebbe un calciatore motivato a dimostrare che lui nel calcio che conta ci può stare.