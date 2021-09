Lotto fa sorridere la Campania: nel concorso del 21 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa una vincita da 60 mila euro con una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 827 milioni da inizio anno.

10eLotto, Campania protagonista con vincite per 150 mila euro

La Campania assoluta protagonista dell’ultima edizione del 10eLotto: nel concorso del 21 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 100 mila euro vinti a Napoli grazie a un 9 Doppio Oro con una giocata da 3 euro. Festa anche a Ischia (NA) dove è stato centrato un 9 Oro da 50 mila euro sempre con lo stesso importo giocato. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 26 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 3,1 miliardi dall’inizio dell’anno