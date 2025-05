Napoli, è tutto vero: atteso l’arrivo di Kevin De Bruyne in città

PUBBLICITÀ

Ormai non ci sono praticamente più dubbi, Kevin De Bruyne il prossimo campionato giocherà con la maglia del Napoli. Il fuoriclasse belga ha già preso casa e non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura. Ha già annunciato che non disputerà il mondiale per club con il Manchester City vista l’imminente scadenza del contratto fissata al 30 giugno.

La firma sul contratto con il Napoli potrebbe arrivare però già nelle prossime ore, è imminente, infatti, l’arrivo del centrocampista in città. Dal Belgio fanno sapere che già oggi potrebbe sbarcare a Capodichino per mettere nero su bianco. Insomma, come confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis durante la sfilata in bus sul lungomare, la trattativa è in dirittura d’arrivo, anche se il patron ha detto di non voler cantare vittoria fino a quando saranno apposte le firme.

