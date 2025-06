Napoli, è tutto vero: domani il De Bruyne – day

PUBBLICITÀ

Salvo clamorosi, ma a questo punto improbabili, colpi di scena: domani Kevin De Bruyne sosterrà le visite mediche a Villa Stuart che di fatto ne faranno un nuovo giocatore del Napoli.

Le condizioni contrattuali del campione belga sono state accettate da Aurelio De Laurentiis che, pur di assicurarsi le prestazioni di uno dei calciatori più forti del Ventunesimo secolo, ha concesso uno strappo alla regola della concessione e dei diritti di immagine. Soddisfatto l’entourage dell’ormai ex bandiera del Manchester City, che ha dato il via libera a KDB di prenotare il volo aereo che lo porterà a Roma nella giornata di domani.

Dopo le consuete visite mediche, De Bruyne firmerà un contratto biennale, con opzione per il terzo: il belga riceverà un ricco bonus da 10 milioni di euro alla firma, non dovendo il Napoli pagare nulla per l’acquisto del cartellino, vista la scadenza al 30 giugno dell’accordo con il City.

