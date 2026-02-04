Napoli, finalmente De Bruyne: il particolare che non è sfuggito ai tifosi

PUBBLICITÀ

Da quando Kevin De Bruyne si è infortunato, il centrocampista belga era praticamente sparito dai radar del Napoli. Il giocatore, che ha scelto di curarsi altrove, ha deciso di proseguire la seconda fase riabilitativa (diversamente da Romelu Lukaku) lontano dal Vesuvio ed ancora oggi non è chiara la data del suo rientro a Castel Volturno.

La lontananza di KdB non è stata soltanto fisica. Nei momenti più delicati della stagione, come l’eliminazione dalla Champions League, e in quelli più gioiosi, come la vittoria della Supercoppa, De Bruyne non ha lasciato alcuna traccia sui social, non condividendo post né messaggi di supporto ai compagni.

Oggi, però, il campione belga è tornato a dare segnali di vicinanza. Il centrocampista ha interagito con un post di Di Lorenzo, in cui il difensore azzurro annunciava la sua operazione al piede, commentando con un semplice ma significativo “stay strong capitano” e lasciando un like.

Un piccolo gesto, ma che segna il primo contatto pubblico di De Bruyne con la squadra da quando è fermo per infortunio, alimentando speranze su un ritorno non solo fisico ma anche emotivo nel gruppo partenopeo.