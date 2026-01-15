PUBBLICITÀ
CronacaCronaca localePrimo Piano

Napoli, giovane colpito alla testa da un proiettile: s’indaga sulla lite tra pusher

Antonio Mangione
Antonio Mangione
E’ vivo per miracolo il 29enne, con piccoli precedenti, ferito alla testa con un colpo d’arma da fuoco nelle prime ore di oggi a Napoli: l’ogiva si è, per fortuna, fermata prima di poter creare danni irreparabili.

I sanitari l’hanno estratto e adesso le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sull’episodio sta indagando la squadra Mobile di Napoli: gli investigatori non escludono che l’agguato sia scattato nell’ambito di uno scontro tra piccoli spacciatori. Un giovane di 29 anni è stato ferito alla testa con un colpo d’arma da fuoco. Soccorso e portato in ospedale, al Vecchio Pellegrini di Napoli, non è in pericolo di vita.

Il fatto è accaduto intorno alle 2 della scorsa notte in via Vespucci. La vittima ha raccontato che era in auto in compagnia di un’altra persona quando sono sopraggiunte due persone in sella ad uno scooter. Il passeggero del motociclo ha estratto una pistola esplodendo più colpi, di cui uno ha ferito alla testa il 29enne.
Portato in ospedale è stato subito medicato. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Napoli.

