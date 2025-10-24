Napoli, Hojlund verso il forfait con l’Inter: Conte pensa a una novità per sostituirlo

PUBBLICITÀ

Domani sera il Napoli affronterà l’Inter e Antonio Conte studia soluzioni alternative per l’attacco, vista la probabile assenza di Højlund. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport rilanciate da CalcioNapoli24, il tecnico azzurro starebbe valutando l’utilizzo del falso nueve.

Tra i papabili candidati per ricoprire quel ruolo ci sarebbero De Bruyne, Neres e Lang: calciatori con spiccate qualità offensive e capacità di interpretare il movimento centrale senza essere un attaccante puro. La formula del falso nueve è già stata sperimentata in passato, in amichevoli e sessioni tattiche a Castel di Sangro, e potrebbe tornare utile contro un’Inter attenta e ben messa in campo.

Conte punta a sorprendere, ma prima di decidere attenderà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante danese. Nel frattempo, il Napoli prepara una variante tattica che potrebbe rivelarsi decisiva nel confronto con i nerazzurri.