Napoli, il sostituto di Lucca può arrivare da una big di A

Calciomercato Napoli, idee per rinforzare la rosa: valutati Dovbyk e Ferguson

Il Napoli si muove sul mercato nonostante il blocco imposto nella sessione di gennaio. La società azzurra, però, non ha alcuna intenzione di restare immobile: i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa hanno reso evidente la necessità di intervenire, e per questo motivo la dirigenza è pronta a valutare eventuali occasioni, soprattutto in caso di cessioni.

L’obiettivo è quello di individuare profili immediatamente pronti, capaci di dare un contributo concreto in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati su più fronti. In quest’ottica, il Napoli sta monitorando alcune situazioni legate alla Roma.

Il primo nome proposto dagli agenti è quello di Artem Dovbyk. Tuttavia, dopo l’infortunio muscolare rimediato a Lecce – nonostante il gol segnato – le valutazioni sul centravanti ucraino sono cresciute sensibilmente. I tempi di recupero sono stimati intorno ai venti giorni: nulla di particolarmente grave, ma in un contesto di emergenza infortuni il club partenopeo non può permettersi di inserire in rosa un giocatore non immediatamente disponibile.

Per questo motivo il direttore sportivo Manna sta prendendo in considerazione anche un’alternativa: Evan Ferguson. L’attaccante, attualmente in prestito alla Roma dal Brighton, rappresenta una pista parallela e slegata dall’operazione che coinvolgerebbe Lorenzo Lucca. Un profilo giovane, ma con già esperienza internazionale, che potrebbe diventare un’opportunità qualora si aprissero spiragli concreti.

Il Napoli, dunque, resta vigile: tra vincoli regolamentari e necessità di rafforzare l’organico, il mercato invernale degli azzurri potrebbe accendersi nelle prossime settimane.