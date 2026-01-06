PUBBLICITÀ
Napoli, in gol già in 11 e all’appello mancano ancora 4 azzurri abituati a segnare

Luciano Mottola
Ultima modifica:
Con il gol Amir Rrahmani alla Lazio sono 11 i giocatori del Napoli andati in gol in serie A in questo campionato.

Tra le prime 5 della classifica soltanto la Roma ha registrato i medesimi numeri, mentre Milan, Juve ed Inter hanno fatto meglio. Su questo dato hanno pesato certamente i numerosi infortuni, con Antonio Conte costretto ad affidarsi ad un gruppetto ristretto di 13/14 giocatori.

Eppure le cose sono andate in modo analogo rispetto  al campionato che ha portato al quarto scudetto. Dopo 17 giornate di serie A erano 26 i gol segnati e sempre 11 gli azzurri a timbrare il cartellino ai quali si erano aggiunti nella seconda parte della stagione Spinazzola a Roma e Billing nel big match con l’Inter.

Ciò che fa ben sperare è che ad oggi all’appello dei marcatori manca Romelu Lukaku, mai utilizzato a causa del grave infortunio patito lo scorso gennaio, e Matteo Politano, che, seppur lontano dalla parta, lo scorso campionato era riuscito a realizzare 3 gol.

Ancora a quota zero Giovanni Di Lorenzo che da quando indossa l’azzurro è andato in gol almeno una volta a stagione. Ci è andato vicinissimo a cancellare lo zero già a Roma, Elijf Elmas,  autore di 4 gol con il Torino, dove è stato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.
Insomma, i gol ed i marcatori in casa Napoli sono destinati a crescere.

