L’Inter cerca la rivincita scudetto contro il Napoli, i nerazzurri a caccia dell’ottava vittoria consecutiva

PUBBLICITÀ

L’attesissimo match tra Napoli ed Inter è ormai alle porte. Le due squadre in questione sono appaiate in classifica con ben 15 punti conquistati dopo 7 giornate ed inseguono il Milan primo, distante una sola lunghezza.

L’ottimo momento di forma dell’Inter: sono 7 le vittorie consecutive

Cristian Chivu sembra aver trovato la quadra in casa Inter. Dopo un inizio di stagione sottotono, con qualche sconfitta di troppo, ora le cose sembrano andare meglio. I nerazzurri sono reduci da 7 vittorie consecutive in tutte le competizioni, 5 delle quali senza subire gol. Un filotto convincente che ha sin qui permesso ai nerazzurri di recuperare terreno sulle dirette concorrenti in serie A.

PUBBLICITÀ

La squadra milanese nel contempo ha già messo in porto ben 9 punti in Champions League, candidandosi anche quest’anno per un posto tra le prime otto.

Tutto pronto per il match del Maradona: come ci arrivano i nerazzurri?

Gli uomini di mister Chivu stanno attraversando un buon periodo di forma. L’unico neo in questo momento così entusiasmante è l’assenza di Marcus Thuram. Il francese, tra i calciatori più rappresentativi del club è fuori da diverse settimane ma ciò nonostante la sua assenza si sente meno del previsto. I vari Bonny e Pio Esposito infatti, stanno sostituendo al meglio il centravanti francese, a suon di prestazioni e gol convincenti. Mai come quest’anno le alternative in attacco per i nerazzurri sembrano all’altezza dei titolari.

Al Maradona, l’Inter ci arriva con Sommer in porta, affiancato dal trio difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco agiranno da quinti in un centrocampo che vedrà i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco assieme a Capitan Lautaro Martinez, è pronto Bonny.

Al Maradona negli ultimi anni è finita sempre in pareggio tra Napoli ed Inter

Questa sfida assai affascinante nelle ultime tre stagioni ha avuto sempre un fattore comune: il risultato finale. Sono infatti tre i pareggi consecutivi tra le due compagini in questione e per l’esattezza sempre per 1-1. L’ultima vittoria dei nerazzurri a Napoli risale alla stagione 2023/24 con reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. L’ultima vittoria casalinga per i partenopei invece risale alla stagione 2022/23 con reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano.