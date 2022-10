Napoli, l’annuncio di lavoro sul web: “Cercasi chi sa guidare motorino col vassoio in mano”

“Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare sottolineo guidare il motorino con vassoio in mano. Zona Frullone-San Rocco mezze giornate mattina e pomeriggio su turni. Lasciare breve descrizione e numero di tel. Grazie”. Questo l’annuncio pubblicato sulla pagina Facebook Offro e cerco LAVORO A NAPOLI che è stato ripreso anche dal consigliere regionale del Verdi Francesco Emilio Borrelli, il quale sta verificando la vicenda. Non è chiaro infatti se si tratti o meno di una vera offerta di lavoro o di uno scherzo. “Salve signor Borrelli, vorrei segnalarle quest’offerta di lavoro a dir poco scandalosa e contro la legge“ si legge nella segnalazione giunta a Borrelli.

Tantissimi i commenti apparsi nel giro di poche ore. “Ma perché bisognava leggere l’annuncio per sapere che i ragazzi delle consegne dei bar portano gli scooter con una mano, bè se volete la novità c’è anche chi gui guida sotto la pioggia con vassoio è ombrello incastrato nel giubbotto, ovviamente senza casco” si legge. E ancora: “Fin quando non si interviene in modo severo, queste situazioni non smetteranno di esistere… non ci vuole molto a capirlo… quindi non si vuole capire evidentemente!!”, “C’è poco da ridere! Certe ‘persone’ non fanno altro che infangare una città di cultura e bellezza mondiale! Non sono degni di essere napoletani anche se, per colpa loro, tanti accostano queste demenzialità alla napoletanità! Gli toglierei la cittadinanza!”.