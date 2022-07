Napoli. Lite per la viabilità finisce a coltellate, 17enne portato in ospedale

Questa mattina si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania un 17enne di Ponticelli, ferito con arma da taglio. Sette giorni di prognosi prescritti per ferita da punta e da taglio gluteo destro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare il giovane avrebbe discusso con alcuni sconosciuti per motivi di viabilità, in via Argine. Uno di questi lo avrebbe colpito al gluteo per poi fuggire.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare la mano che ha colpito.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 01/07/2022] Notte di inferno all’ospedale di Ponticelli, marito di una paziente distrugge il Pronto Soccorso

Ancora una notta di violenza negli ospedali di Napoli. L’ultimo episodio è accaduto a Villa Betania, ospedale di Ponticelli, dove un uomo ha dato in escandescenze distruggendo tutto ciò che aveva a portata di mano all’interno del Pronto Soccorso e sfondando addirittura la porta a calci. A denunciare l’accaduto è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Notte di inferno a Villa Betania, ospedale della periferia di Napoli, dalle immagini che ci giungono sembra che il marito di una paziente sia andato in escandescenza abbia distrutto tutto quello che aveva a portata di mano all’interno del pronto soccorso, ma soprattutto abbia sfondato la porta di ingresso del pronto soccorso….

I fatti:

Alle ore 1.00 di notte arriva una auto sclacsonando…..esce dalla vettura un uomo con in braccio una donna…..il personale infermieristico procura immediatamente una barella e porta la donna aldilà delle porte del pronto soccorso.

La signora aveva una ‘crisi isterica post-litigio con compagno’ (codice verde) , ma nonostante ciò, e data l’assenza di pazienti in attesa (cosa molto rara) ha accesso diretto alle cure.

Il marito non sopporta l’attesa e spintona l’infermiere e sfonda la porta distruggendo altri suppellettili!

Sono state allertate le forze dell’ordine che in queste ore stanno acquisendo le immagini di video sorveglianza.

‘Chiediamo che intervenga lo stato ,4 aggressioni in pochi giorni non sono tollerabili, già da tempo si è superata la soglia di tolleranza! O lo stato interviene o saremo pronti a firmare le dimissioni di massa!’”.