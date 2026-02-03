Napoli, l’ultimo colpo di mercato arriva dal Boca Junior: ufficiale Milton Pereyra

PUBBLICITÀ

Il Napoli investe sul futuro e guarda lontano, fino a Buenos Aires. Il club azzurro ha chiuso infatti un nuovo acquisto in prospettiva: Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 proveniente dal Boca Juniors, è un nuovo calciatore della SSC Napoli. Il giovane talento si unirà alla formazione Primavera, rappresentando un innesto di grande valore per il settore giovanile partenopeo.

A confermare l’operazione è stato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: “Milton Pereyra ha firmato: oggi l’ufficialità”.

Con l’arrivo di Pereyra, il Napoli anticipa la concorrenza internazionale e si assicura uno dei prospetti più interessanti della cantera del Boca Juniors, da sempre fucina di talenti. L’operazione rientra nella strategia del club di rafforzare il vivaio con giovani di qualità, puntando su un percorso di crescita graduale all’interno della struttura azzurra.

L’obiettivo è chiaro: far maturare il talento argentino in un contesto competitivo come quello europeo, senza bruciare le tappe, ma costruendo passo dopo passo un possibile protagonista del futuro.