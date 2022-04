Dalla gioia alle lacrime di delusione, ‘scippata’ la maglia di Mbappé ad un bimbo di Napoli [Video]

Da Fuorigrotta a Parigi per assistere, dal vivo, alla partita del suo idolo: Kylian Mbappé. Questo il sogno realizzato da Ciro, un bambino che insieme alla famiglia, durante una visita nella capitale della Francia, si è recato allo stadio ‘Parco dei Principi’ per vedere con i suoi occhi il numero 7 del PSG. E insieme a lui campioni mondiali come Neymar e Messi.

Quella che sembrava un’avventura indimenticabile, però, si è trasformata in una giornata ‘triste’ per il piccolo tifoso. A fine primo tempo, infatti, Mbappé si avvicina al bimbo napoletano e gli regala la sua maglia. Un altro uomo, circa 40 anni, irrompe e ‘scippa’ dalle mani di Ciro la divisa del suo idolo. “Il bambino non è riuscito a godersi la vacanza dopo l’episodio – raccontano i familiari -. Aveva realizzato il suo sogno nonostante non se l’aspettasse, ma qualcuno molto più grande di lui, un adulto, gliel’ha strappata dalle mani ed è andato via“.

La scena è stata ripresa da altri tifosi, che hanno immortalato il momento in cui un uomo sconosciuto irrompe durante il bel gesto dell’attaccante francese e ruba la maglia al piccolo tifoso di Napoli.

Il bel gesto di Donnarumma

Inevitabilmente, una volta realizzato che il suo sogno è andato in frantumi, il piccolo Ciro è scoppiato in lacrime. Quanto accaduto non è passato inosservato agli occhi del portiere campione d’Europa Gigio Donnarrumma, che a fine gara si è avvicinato a lui regalandogli i suoi guantoni. Un gesto che, almeno, è servito a colmare la delusione che poco prima è stata arrecata al ragazzino, che si è potuto ‘consolare’ con un altro oggetto di non poco valore.

“Donnarumma – raccontano i tifosi – ha visto tutto. A fine partita, dopo averlo visto piangere per tutto il secondo tempo, si è avvicinato a noi ed ha dato i guanti al bambino. Un gesto che ha fatto dimenticare, almeno per un po’, quello che era successo poco prima”.

La speranza, adesso, è che Ciro possa ritornare a casa con l’oggetto che ha avuto solo per qualche secondo tra le sue mani: la maglia di Kilyan Mbappé, il suo idolo.

