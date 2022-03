Napoli-Milan sfida da scudetto, la Curva B chiama a raccolta i tifosi: “Coloriamo lo stadio d’azzurro”

Ufficializzati dall’AIA i direttori di gara della 28ª giornata di Serie A, che andrà inscena spalmata su tre giorni. L’ultimo match, quello che chiude il prossimo turno del campionato domenica sera, è quello tra Napoli e Milan, affidato al direttore di gara Daniele Orsato. I rossoneri hanno vinto solo due delle ultime sedici sfide dirette dal fischietto veneto e con lui non hanno mai vinto un big-match.

L’appello della Curva B

In vista di quella che è una delle partite più importanti della stagione degli azzurri, se non la più importante, la Curva B ha invitato i tifosi a sostenere la squadra con cori e bandiere. A tre giorni dalla partita, difatti, è stato divulgato un comunicato per incitare il pubblico a supportare la squadra. “Ostentiamoli con orgoglio quei colori, come è stato in quel tempo di magica epopea. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che ha onorato al meglio quei sacri colori”.

Le ultime

Per il Napoli torna Anguissa a centrocampo, con il camerunense che torna ad allenarsi in gruppo. Politano, Zielinski e Insigne pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Osimhen, con Mertens arma a gara in corso.

Per il Milan Tonali torna dopo la squalifica di Coppa. Kessie potrebbe agire sulla trequarti al posto di Brahim Diaz. Ballottaggio solito tra Saelemaekers e Messias.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Ballottaggi: Politano 55% – Elmas 45%

Indisponibili: Lozano, Malcuit

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Ballottaggi: Bennacer 55% – B. Diaz 45%

Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Romagnoli in dubbio