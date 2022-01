È morto Nicola Di Matteo, addio allo storico pizzaiolo dei Tribunali che servì Bill Clinton

Napoli piange un pezzo della sua storia: è morto Nicola Di Matteo, storico pizzaiolo dei Tribunali. Figlio di Salvatore Di Matteo, che fondò la pizzeria di via dei Tribunali nel 1936 insieme al padre e al fratello Gennaro, Nicola Di Matteo era un vero e proprio decano della pizza.

La storica foto con Bill Clinton

Iconico uno scatto del 1997 quando, durante il G7 a Napoli, venne immortalato in compagnia di Bill Clinton. L’allora presidente degli Stati Uniti nonostante fosse impegnato nel lavori del G7, si concesse qualche ore per fare il turista e, dopo un giro per la città, si fermò proprio davanti alla pizzeria dei Di Matteo e, tra l’incredulità di molti, chiese una pizza a portafoglio (accompagnata, in pieno stile americano, da una Coca Cola).

Mentre Clinton assaggiava la pizza, vicino a lui c’era Nicola Di Matteo: entrambi vennero immortalati in una foto che fece il giro del mondo e che oggi è storia. Fuori dal locale erano tantissimi i napoletani entusiasti per quel che stava accadendo: a pochi passi da loro, a mangiare una pizza con il pizzaiolo che vedevano ogni giorno, c’era quello che all’epoca era l’uomo più potente del mondo.