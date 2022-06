Napoli Nord senz’acqua, l’annuncio del sindaco: “Pompe in azione tra un’ora”

Risveglio traumatico questa mattina per i cittadini di Calvizzano, Villaricca, Mugnano, Quliano, Pozzuoli e Ischia, che aprendo le fontane si sono accorti di essere rimasti letteralmente “a secco”. Come si evince anche dalle centinaia di segnalazioni apparse sui social, da questa notte manca infatti l’acqua in tutta l’area dei due Comuni. Il disagio dovrebbe essere legato ad alcuni problemi alle pompe di sollevamento dell’impianto regionale di Mugnano.

Ad ogni modo, stando ad un aggiornamento pubblicato dal sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, la situazione dovrebbe risolversi in un lasso di tempo più o meno breve. “Ci sono buone notizie, sono in corso gli interventi di riparazione alla centralina dell’Enel di Mugnano dove sono ubicate le pompe di sollevamento dell’impianto idrico regionale, le quali dovrebbero tornare a funzionare tra circa un’ora. Queste sono le informazioni che ci giungono dalla centrale di pompaggio. Gli operai sono già a lavoro da diverse ore. È una situazione che sta arrecando non pochi disagi alla popolazione, soprattutto in queste ore di caldo torrido, me ne rendo ma purtroppo è un disagio diffuso su più comuni e che non dipende dal nostro ente”, si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino.