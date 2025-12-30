Napoli, occhio al colpo di scena per Lucca: Manna ha contattato l’Udinese

PUBBLICITÀ

Il mercato di gennaio del Napoli si muove tra entrate bloccate e uscite possibili. L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulle strategie del direttore sportivo Giovanni Manna, chiamato a gestire una situazione complessa, soprattutto sul fronte offensivo. Tra i nomi che iniziano a pesare sul tavolo delle valutazioni c’è quello di Lorenzo Lucca.

L’attaccante, arrivato in prestito dall’Udinese, si trova oggi schiacciato dalla concorrenza. Davanti a lui ci sono Rasmus Hojlund e, soprattutto, l’imminente rientro di Romelu Lukaku, destinato a ridisegnare le gerarchie offensive. Un contesto che ha progressivamente ridotto lo spazio a disposizione di Lucca, finito ai margini delle rotazioni e, di conseguenza, anche fuori dal giro della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso.

Una situazione che il giocatore non sembra più disposto ad accettare passivamente. La richiesta è chiara: maggiore continuità, più minuti, la possibilità di dimostrare il proprio valore. «Non escludiamo nulla. I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli», ha dichiarato Manna, lasciando intendere come nessuna ipotesi sia esclusa, nemmeno quella di una cessione a gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Lucca sarebbe stato proposto alla Lazio, ma l’operazione non avrebbe trovato riscontri positivi. A complicare ulteriormente il quadro c’è la clausola legata al riscatto: al primo punto conquistato dal Napoli nel mese di febbraio scatterebbe l’obbligo di acquisto dall’Udinese per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. Un impegno economico importante, che ora il club azzurro vorrebbe ridiscutere.

Il paradosso è evidente: il Napoli, impossibilitato a muoversi liberamente sul mercato in entrata, rischia di trovarsi vincolato a un investimento oneroso per un calciatore che, allo stato attuale, non rientra al centro del progetto tecnico. Da qui l’idea di riaprire il dialogo con l’Udinese e valutare soluzioni alternative.