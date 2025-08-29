Napoli, ok: Hojlund: Elmas in viaggio verso l’Italia per le visite mediche

Il Napoli si scatena sul mercato nelle ultime ore prima della chiusura, assicurandosi due rinforzi di grande prospettiva: Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas. I due giocatori sono attesi in Italia già nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e firmare i rispettivi contratti.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa con il Manchester Unitedper l’attaccante danese Hojlund. L’accordo prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Nell’intesa è previsto anche un 10% sulla futura rivendita a favore dello United. Hojlund firmerà un contratto di cinque anni più uno, voluto fortemente da Antonio Conte per completare il reparto offensivo dopo l’infortunio di Lukaku.
Contemporaneamente, arriva anche la chiusura per Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia, che ritorna in Italia dopo l’esperienza al Napoli. L’accordo con il club tedesco è stato definito sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Elmas aveva messo in stand-by ogni altra proposta, deciso a tornare a vestire l’azzurro.
Il Napoli di Conte si prepara così ad affrontare un calendario fitto di impegni con una rosa più ampia e competitiva. Due innesti giovani, di qualità e già pronti a entrare nei meccanismi della squadra.