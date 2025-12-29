Napoli, oltre a Lucca può essere ceduto anche un altro gran colpo del mercato estivo

PUBBLICITÀ

Napoli, mercato di gennaio in salita: Manna valuta le cessioni per aggirare il blocco

Il mercato invernale del Napoli si preannuncia più complesso del previsto. Con il blocco imposto sulle operazioni in entrata, il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a una strategia prudente e mirata, che passa inevitabilmente dalle cessioni. L’obiettivo è liberare spazio, risorse e margini di manovra, provando al tempo stesso a non indebolire eccessivamente la rosa.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo nome finito sul tavolo delle valutazioni è quello di Lorenzo Lucca. Già nelle scorse ore Manna non aveva escluso una sua possibile partenza a gennaio, aprendo di fatto a scenari che fino a poche settimane fa sembravano secondari. L’attaccante potrebbe rappresentare una pedina sacrificabile per esigenze di equilibrio economico e gestionale.

Ma Lucca non sarebbe l’unico profilo monitorato in uscita. Il quotidiano evidenzia come il Napoli stia riflettendo anche sul futuro di alcuni giovani, in particolare Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, per i quali saranno prese in considerazione eventuali offerte ritenute congrue. Operazioni che, più che definitive, potrebbero tradursi in prestiti o soluzioni utili alla crescita dei calciatori.

La vera sorpresa, però, riguarda Noa Lang. L’esterno olandese, arrivato con aspettative importanti, potrebbe clamorosamente rientrare nell’elenco delle possibili uscite. Una scelta che avrebbe del sorprendente, ma che riflette le difficoltà di un mercato condizionato da vincoli stringenti e dalla necessità di fare valutazioni non solo tecniche, ma anche strategiche.

Gennaio, per il Napoli, non sarà dunque il mese dei colpi ad effetto, ma quello delle decisioni delicate. Con Manna chiamato a muoversi su un terreno scivoloso, dove ogni scelta rischia di avere un peso specifico sul presente e sul futuro della squadra.