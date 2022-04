Cattiva notizia per i turisti a Napoli, chiusura anticipata per Metro e funicolari

Metro Linea 1 e Funicolari chiuse anticipatamente la domenica di Pasqua, non c’è stato l’accordo tra Anm e sindacato dei lavoratori. Problema doppio quello del blocco dei trasporti in un giorno festivo, visti soprattutto i dati dei turisti in arrivo per la domenica pasquale. Era risultato fallimentare già il primo incontro, tenutosi l’8 aprile e dopo il quale l’Anm aveva annunciato un ultimatum per il 12. L’accordo però non si è trovato e Napoli resta “a piedi” nella domenica di Pasqua.

Gli orari di chiusura delle Metro e funicolari

Linea 1

Gli orari pubblicati sul sito dell’Anm confermano la chiusura anticipata della Metro Linea 1, tratta Piscinola – Garibaldi. Si anticipa quindi alle ore 13:00 la chiusura con l’ultima corsa in partenza da Piscinola alle ore 12.32 e in partenza da Garibaldi alle ore 12.58. Mentre il Luned’ in Albis il servizio metropolitano proseguirà con i consueti orari festivi.

Funicolare

Allo stesso orario, le 13:00, partiranno anche le ultime corse delle funicolari centrale – Chiaia – Montesanto. Il Lunedì in Albis, anche in questo caso, seguirà gli orari soliti dell’orario festivo.

Servizi Alibus

Il servizio alibus seguirà gli orari festivi con in più una pausa pomeridiana. L’ultima partenza mattinale da Aeroporto Capodichino ore 13:30, da qui inizierà la pausa. Il servizio sarà ripreso con la prima corsa pomeridiana da Aereoporto alle ore 15:45. Il Lunedì in Albis si seguirà l’orario festivo.

Lo stop dei trasporti metropolitani durante la giornata di Pasqua porterà indubbiamente delle problematiche, sia agli stessi cittadini di Napoli e provincia, sia ai turisti. Sono molti i visitatori in arrivo a Napoli per Pasqua e purtroppo risentiranno della mancanza delle corse pomeridiane per spostarsi agevolmente tra i siti da visitare della città. Arriva infatti il commento del presidente della commissione Trasporti Nino Simeone: “Ci risiamo“.

Le parole di Simeone sulla chiusura

“Adesso mi aspetto un intervento “risolutivo” da parte dell’assessore ai trasporti del Comune di Napoli, altrimenti non è cambiato niente rispetto agli anni passati” dice il presidente. Le parole di Simeone sottolineano quanto questo “blocco” possa essere una doccia fredda per chi è in arrivo a Napoli. Queste le sue parole: “Mi auguro che qualcuno si assuma la responsabilità di questa pessima figura che rischiamo di fare con i tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo“. Sottolinea poi che la “figuraccia” è “soprattutto nei confronti dei cittadini napoletani che non potranno utilizzare i mezzi pubblici per muoversi durante la Pasqua in questa meravigliosa città“. Conclude poi: “Sono certo che il Sindaco condividerà questo mio pensiero e spero che azienda e assessore recuperino in ‘zona cesarini’“.