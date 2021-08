Mancano pochi minuti per il test amichevole che vedrà il Napoli questo pomeriggio affrontare il Pescara a Castel di Sangro. Si tratta dell’ultimo match del ritiro precampionato della formazione di Luciano Spalletti. La partita è prevista per le 17.30, ma a circa 2 ore dall’inizio tanti tifosi si sono riuniti all’esterno dello stadio Teofilo Patini in attesa dell’apertura dei cancelli.

Dove vedere Napoli – Pescara

Napoli-Pescara sarà disponibile sul canale Sky Sport (canale numero 251 del satellite) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. La partita amichevole si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro su Canale 8 (canale 13) che ha acquisito i diritti in esclusiva delle amichevoli di Castel di Sangro.

Napoli-Pescara: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

PESCARA (3-4-3) – da confermare: Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Frascatore; Galano, Bocic; Ferrari. Allenatore: Gaetano Auteri