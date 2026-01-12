Napoli piange Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente del Cnr

PUBBLICITÀ

Napoli piange Gino Nicolais, scienziato e uomo delle istituzioni, scomparso oggi all’età di 83 anni. Ingegnere, accademico e protagonista della vita pubblica italiana, Luigi Nicolais ha rappresentato per decenni un ponte solido tra il mondo della ricerca scientifica e quello della politica.

Nato il 9 febbraio 1942 a Sant’Anastasia, Nicolais ha costruito un percorso professionale di alto profilo, dividendosi tra l’università, l’impegno istituzionale e la guida di importanti enti pubblici. Professore ordinario di Tecnologie dei Polimeri all’Università Federico II di Napoli, è stato un punto di riferimento nel settore dei materiali avanzati e della ricerca applicata, con una produzione scientifica ampia e riconosciuta anche a livello internazionale.

PUBBLICITÀ

L’ingresso in politica risale ai primi anni Duemila, quando entra nella giunta regionale della Campania guidata da Antonio Bassolino come assessore con deleghe a università, ricerca e innovazione. Nel 2006 viene chiamato da Romano Prodi a ricoprire l’incarico di ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ruolo che manterrà fino al 2008, lavorando alla modernizzazione e alla digitalizzazione dello Stato. Nello stesso periodo viene eletto deputato, continuando l’attività parlamentare con particolare attenzione ai temi della cultura, della scienza e dell’innovazione. Nel 2009 si candida alla presidenza della Provincia di Napoli, ma la competizione elettorale si conclude con la vittoria di Luigi Cesaro.

Conclusa la fase politica, Nicolais torna a svolgere un ruolo centrale nel panorama scientifico nazionale, assumendo la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. Un incarico che ha rappresentato la sintesi naturale di una carriera sempre orientata al dialogo tra conoscenza scientifica e decisione pubblica. Considerato uno dei principali promotori dell’innovazione nel Mezzogiorno, Gino Nicolais lascia un’eredità fatta di competenza, visione e impegno civile, incarnando un modello di politica fondata sul sapere e sul servizio alle istituzioni.