PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli piange Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente...
CronacaCronaca locale

Napoli piange Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente del Cnr

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Napoli piange Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente del Cnr
Napoli piange Luigi Nicolais, ex ministro nel governo Prodi ed ex presidente del Cnr
PUBBLICITÀ

Napoli piange Gino Nicolais, scienziato e uomo delle istituzioni, scomparso oggi all’età di 83 anni. Ingegnere, accademico e protagonista della vita pubblica italiana, Luigi Nicolais ha rappresentato per decenni un ponte solido tra il mondo della ricerca scientifica e quello della politica.

Nato il 9 febbraio 1942 a Sant’Anastasia, Nicolais ha costruito un percorso professionale di alto profilo, dividendosi tra l’università, l’impegno istituzionale e la guida di importanti enti pubblici. Professore ordinario di Tecnologie dei Polimeri all’Università Federico II di Napoli, è stato un punto di riferimento nel settore dei materiali avanzati e della ricerca applicata, con una produzione scientifica ampia e riconosciuta anche a livello internazionale.

PUBBLICITÀ

L’ingresso in politica risale ai primi anni Duemila, quando entra nella giunta regionale della Campania guidata da Antonio Bassolino come assessore con deleghe a università, ricerca e innovazione. Nel 2006 viene chiamato da Romano Prodi a ricoprire l’incarico di ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ruolo che manterrà fino al 2008, lavorando alla modernizzazione e alla digitalizzazione dello Stato. Nello stesso periodo viene eletto deputato, continuando l’attività parlamentare con particolare attenzione ai temi della cultura, della scienza e dell’innovazione. Nel 2009 si candida alla presidenza della Provincia di Napoli, ma la competizione elettorale si conclude con la vittoria di Luigi Cesaro.

Conclusa la fase politica, Nicolais torna a svolgere un ruolo centrale nel panorama scientifico nazionale, assumendo la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. Un incarico che ha rappresentato la sintesi naturale di una carriera sempre orientata al dialogo tra conoscenza scientifica e decisione pubblica. Considerato uno dei principali promotori dell’innovazione nel Mezzogiorno, Gino Nicolais lascia un’eredità fatta di competenza, visione e impegno civile, incarnando un modello di politica fondata sul sapere e sul servizio alle istituzioni.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati