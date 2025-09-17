PUBBLICITÀ
Getta la pistola rubata dall’auto, 27enne bloccato a Pianura

Redazione Internapoli
Foto della pistola sequestrata
La pattuglia della stazione dei carabinieri di Pianura stava percorrendo le strade del quartiere quando notava una Fiat 500 in via Montagna spaccata a Pianura. A bordo dell’auto 3 persone che insospettiscono i carabinieri. Scatta l’Alt e il monovolume si ferma. Lo sportello lato anteriore destro si apre in fretta e l’occupante tenta di gettare qualcosa sotto l’auto, si tratta di una pistola.

Durante gli attimi di tensione i militari bloccano i tre e arrestano il passeggero. Si tratta del 27enne di Pozzuoli di Giuseppe Malvasio. Gli altri due in auto hanno 47 e 59 anni. Il ragazzo non fornisce alcun tipo di dichiarazione dichiarando solo di essere l’unico proprietario dell’arma.

Si tratta di una Walther modello pk9 calibro 7,65 è risultata rubata 3 anni fa e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’arrestato è in carcere e dovrà rispondere di porto abusivo di armi e ricettazione.

