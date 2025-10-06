Beccato con sei 50 euro falsi, 22enne in manette a Ponticelli

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della compagnia di Poggioreale stavano percorrendo via Enrico Russo nel quando vedevano Ciro Pellecchia. Il ragazzo 22enne di Ponticelli stava fumando una canna di marijuana e così i militari decidevano controllarlo. Perquisito, il 22enne viene trovato in possesso di 6 banconote da 50 euro l’una.

I militari hanno sequestrato le banconote accertando, grazie al prezioso contributo dei carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, che si trattassero di soldi falsi. Il ragazzo è stato arrestato, dovrà rispondere di detenzione di banconote contraffatte.

