Napoli premia Sal Da Vinci, il cantante riceverà la Medaglia della Città dal sindaco Manfredi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Un’altra onorificenza per Sal da Vinci, dopo il trionfo al Festival di Sanremo, mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea e del suo nuovo portavoce nel mondo, conferendogli la Medaglia della Città.

L’evento di premiazione si configurerà come un momento di celebrazione per l’intero comparto creativo locale, confermando il posizionamento strategico di Napoli come capitale della discografia e del talento emergente e consolidato.

Ad essere premiati dal sindaco con un riconoscimento, saranno, infatti, anche gli altri artisti e professionisti napoletani che hanno rappresentato con successo la città durante l’ultima edizione del Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7even, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio .

