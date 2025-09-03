Napoli, presentata la lista: niente Champions per 2 campioni d’Italia e un nuovo acquisto

Il Napoli ha presentato la lista UEFA per la League Phase di Champions League 2025-26. Tra gli esclusi spicca il nome di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi per almeno tre mesi a causa di un infortunio. Al suo posto figura l’ultimo acquisto di mercato, Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United per rinforzare l’attacco azzurro.
Restano fuori per scelta tecnica Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, mentre tra i protagonisti ci sarà Kevin De Bruyne, pronto a guidare il centrocampo di Antonio Conte.
Lista completa del Napoli
- Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
- Difensori: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
- Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara
- Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano