Napoli, presentata la lista: niente Champions per 2 campioni d’Italia e un nuovo acquisto

Redazione Internapoli
Il Napoli ha presentato la lista UEFA per la League Phase di Champions League 2025-26. Tra gli esclusi spicca il nome di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi per almeno tre mesi a causa di un infortunio. Al suo posto figura l’ultimo acquisto di mercato, Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United per rinforzare l’attacco azzurro.

Restano fuori per scelta tecnica Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, mentre tra i protagonisti ci sarà Kevin De Bruyne, pronto a guidare il centrocampo di Antonio Conte.

Lista completa del Napoli

  • Portieri: Meret, Milinkovic-Savic, Contini
  • Difensori: Beukema, Buongiorno, Di Lorenzo, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani, Spinazzola
  • Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Elmas, Gilmour, Lobotka, McTominay, Vergara
  • Attaccanti: Ambrosino, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano
