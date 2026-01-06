PUBBLICITÀ
Napoli, prima cessione ad un passo: da colpo di mercato a flop in meno di 6 mesi

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Benfica. Secondo quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola, l’ex centravanti dell’Udinese, recentemente passato al Napoli, potrebbe presto lasciare l’Italia per iniziare una nuova avventura in Portogallo alla corte di José Mourinho.

Il tecnico portoghese spinge con decisione per avere Lucca dopo l’arrivo di Højlund, considerato ormai “chiuso” dal club azzurro. Il Benfica, pronto a subentrare al Napoli, sarebbe disposto a sostenere l’onere del riscatto fissato a 30 milioni di euro, dando così il via libera a un’operazione che appare sempre più concreta.

Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati: anche nella giornata di ieri si sarebbero registrati lunghi scambi di mail per definire i dettagli dell’affare. Segnali che confermano come la trattativa sia entrata nella fase decisiva.

Per Lucca si prospetta una possibile rinascita in un contesto internazionale di primo piano, con Mourinho pronto a valorizzarne le caratteristiche in un progetto tecnico ambizioso. Se non ci saranno intoppi nelle prossime ore, l’operazione potrebbe essere definita a breve, sancendo l’addio dell’attaccante al Napoli e il suo approdo al Benfica.

