Napoli. Pusher col reddito arrestato a Napoli, beccato mentre cedeva due dosi

Pusher con il sussidio anti-povertà. Arrestato un 59enne napoletano, sorpreso in via Andrea da Salerno al Vomero, mentre cedeva due dosi di cocaina a un suo coetaneo. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente la stessa sostanza stupefacente. L’uomo è in attesa di giudizio e a giudicare dall’esito dei primi accertamenti è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo i carabinieri lo hanno segnalato all’Inps, per i provvedimenti del caso.

Giugliano, pusher incastrato dal fiuto di un ‘carabiniere speciale’: 47enne in manette

I carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Marco Esposito, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 55 dosi di hashish e 47 di cocaina, nascosto in in 3 bussolotti di plastica. A trovare gli stupefacenti uno dei cani del nucleo cinofili. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e appunti sulla contabilità legata verosimilmente allo spaccio.

Esposito è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.