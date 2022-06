Napoli, altro che città del mare: bagnanti circondati dai rifiuti sulla riva alla Rotonda Diaz [Video]

“Un bidone che galleggia nei pressi della riva a Rotonda Diaz e, tutto intorno, rifiuti di ogni genere che si arenano sulla spiaggia. Bicchieri e piatti di plastica, assorbenti, vaschette di gelato, cartacce. Poco distanti alcuni bambini che timidamente entrano nell’acqua facendosi largo tra i rifiuti”.

È questa la scena che non rende sicuramente giustizia alla città di Napoli, famosa per ben altro. Purtroppo, però, la realtà che racconta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è desolante e parla dei bagnanti costretti a godersi una giornata di mare tra i rifiuti.

La denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

E’ la scena desolante che si è palesata questa mattina davanti agli occhi di cittadini e turisti. Proprio nei giorni del ‘tutto esaurito’ in città. Trovo vergognoso e inaccettabile che il lungomare versi in queste condizioni per l’inciviltà di alcuni e la sciatteria e la strafottenza di altri. Si intervenga subito per difendere il nostro mare dagli inquinatori e dai tanti teppisti che, spesso, gettano finanche monopattini elettrici e biciclette a noleggio su arenili e scogliere. Oltre al controllo delle forze dell’ordine è auspicabile l’intervento di una task force di Asia pronta a intervenire in questi casi per evitare danni seri all’immagine della città proprio all’indomani della ripresa del boom turistico. È necessario inoltre che siano messe in funzione le docce pubbliche e la pedana per disabili. Inoltre va eleminata la pozza di liquami che si è formata sul lido per una perdita”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto video e foto da alcuni cittadini indignati.