Napoli rischia l’emergenza rifiuti, 400 operatori ecologici a casa tra Covid e quarantena

Emergenza rifiuti: mancano lavoratori in “Asia” causa Covid, entro fine anno il concorso per assunzioni di incarichi a tempo indeterminato.

La raccolta rifiuti a Napoli è a rischio nelle ultime settimane, ma la causa, sta volta, è il virus. Sono circa 400 infatti gli operatori ecologici impossibilitati a lavorare al momento. Le motivazioni sono diverse ma tutte legate alla stessa causa, c’è chi è risultato positivo, chi in quarantena o chi è semplicemente a casa ammalato.

L’emergenza rifiuti

L’Asia (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale), vista la preoccupante curva di contagi e di diminuzione momentanea dei dipendenti, ha deciso di intervenire sulle assunzioni. Per evitare il “blocco rifiuti” di tutta la città, infatti, l’azienda ha assume 200 lavoratori interinali. L’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso si espone sulla, sempre più critica, situazione della raccolta rifiuti: “L’emergenza delle condizioni igieniche in città è causata dall’aggravarsi delle condizioni sanitarie del personale Asia, con circa il 28% di di lavoratori contagiati o in isolamento“.

Le parole dell’Assessore Mancuso

Ieri, durante la commissione Ambiente presieduta da Carlo Migliaccio, l’assessore Mancuso è intervenuto parlando del problema e della scelta di assumere per cercare di tenere sotto controllo la raccolta rifiuti. “Una difficoltà crescente che impone, nonostante le perplessità dell’Amministrazione il ricorso ai 200 lavoratori interinali idonei presenti in graduatoria“. Spiega infatti l’assessore che i 200 operai verranno “progressivamente chiamati con contratti trimestrali“. I dati Asia riportano circa 400 dipendenti che al momento non sono disponibili. Circa 30, dei 400, sono positivi al Covid, altri 180 sono in isolamento fiduciario e i restanti sono in malattia.

Aumentano le assunzioni

La triste notizia dei contagi in aumento tra gli operatoti ecologici e del problema rifiuti sembra aver trovato una soluzione nelle assunzioni. Infatti i 200 “convocati” non sono gli unici che avranno la possibilità di lavorare. Per il comune sembra essere prioritario rinnovare il numero di collaboratori a disposizione in Asia, parla quindi già di un concorso per nuove assunzioni. “Partirà a breve la procedura concorsuale per assumere nuovo personale” spiega Mancuso. Continua poi dicendo che nei prossimi giorni verranno stabiliti i tempi e le modalità, con l’intenzione di : “assumere 454 lavoratori entro il 2022, lasciando aperta la graduatoria per assorbire progressivamente 729 lavoratori entro il 2024“.

La necessità al momento rimane però quella di assumere i 200 lavoratori per risolvere al più presto il problema. “Risulta ora necessario, per fronteggiare l’emergenza rifiuti in città, un intervento urgente che porterà all’impiego di tutti i 200 lavoratori interinali idonei inseriti in graduatoria“.