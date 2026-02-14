PUBBLICITÀ
Napoli-Roma inizia col piede sbagliato, McTominay non verrà convocato per il big match

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
In vista della sfida tra Napoli e Roma, arrivano le ultime di formazioni da Radio Kiss Kiss Napoli. La notizia meno positiva riguarda Scott McTominay, che non ha recuperato dall’infortunio e non sarà convocato: lo staff tecnico ha preferito non correre rischi.

Sorride invece Billy Gilmour, che torna tra i convocati dopo lo stop fisico e partirà dalla panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso.

Per quanto riguarda la formazione, tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in mezzo al campo Elmas arretrerà accanto a Lobotka per sopperire all’assenza di McTominay.

In avanti Politano verrà avanzato nel tridente insieme a Vergara e Hojlund. Capitolo Anguissa: si lavora per riaverlo a disposizione a inizio marzo, con l’obiettivo di recuperarlo nel giro di un paio di settimane.

